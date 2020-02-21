Росстат назвал три основные жизненные цели российских мужчин

Мужчины в России назвали главными жизненными целями материальное благополучие семьи, рождение ребенка и приобретение собственного жилья, пишут РИА Новости со ссылкой на информацию Росстата.

Около 59% участников опроса назвали регистрацию брака обязательным условием счастливой семейной жизни, еще около 31% отметили, что оформление отношений в загсе для них «желательное мероприятие». Необходимости в этом не видят лишь 10%.

Средний возраст вступления в брак у мужчин составляет 27,5 года, а к 30 большинство россиян уже женаты. Почти 44% опрошенных считают, что до свадьбы будущим супругам следует пожить вместе.

По информации Росстата, каждый второй мужчина хотел бы воспитывать двоих детей, еще 20% хотят завести троих. Среди препятствий для рождения ребенка назвали материальные проблемы, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные трудности.

Как уточняет Росстат, завести большое число детей чаще всего хотят представители крайних по доходу групп — относительно малообеспеченных или богатых.

Напомним, ранее ВЦИОМ провел опрос, чтобы выяснить, какие подарки хотят получить мужчины в День защитника Отечества. По итогам исследования выяснилось, что больше всего мужчины хотели бы получить на 23 февраля внимание от близких (27%). На втором месте автомобиль (17%), а затем идет путевка в туристическую поездку или на отдых (15%).