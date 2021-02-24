«Ростех» представил экспортный вариант модуля разведки «Барнаул-Т»

Ранее модуль разведки и управления был на гусеничном шасси, новый вариант — на колесах. Модуль обеспечивает современными средствами автоматизации, связи и обмена данными батарейный командирский пункт тактических воинских формирований противовоздушной обороны.
«Оборудование позволяет повысить эффективность управления силами и оружием ПВО, координацию их действий, повышает мобильность и живучесть техники в боевой обстановке», — уверены в «Росэлектронике».
Планируется, что использование колесной базы повысит экспортный потенциал изделия, так как в армиях иностранных заказчиков не используют гусеничную технику.
Ранее стало известно, что в России разрабатывают новую гиперзвуковую ракету под кодовым названием «Гремлин».