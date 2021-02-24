Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 февраля -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

«Ростех» представил экспортный вариант модуля разведки «Барнаул-Т»

Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», впервые представил за рубежом экспортный вариант модуля «Барнаул-Т» из состава единой системы управления войсками в тактическом звене, сообщил ТАСС.

"Барнаул-Т" на гусеничном шасси.
"Барнаул-Т" на гусеничном шасси.
rusarm.ru

Ранее модуль разведки и управления был на гусеничном шасси, новый вариант — на колесах. Модуль обеспечивает современными средствами автоматизации, связи и обмена данными батарейный командирский пункт тактических воинских формирований противовоздушной обороны.

«Оборудование позволяет повысить эффективность управления силами и оружием ПВО, координацию их действий, повышает мобильность и живучесть техники в боевой обстановке», — уверены в «Росэлектронике».

Планируется, что использование колесной базы повысит экспортный потенциал изделия, так как в армиях иностранных заказчиков не используют гусеничную технику.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают новую гиперзвуковую ракету под кодовым названием «Гремлин».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость