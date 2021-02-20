Опасный «Гремлин». В России создают новую гиперзвуковую ракету

По данным издания, опытно-конструкторские работы начались еще в 2018 году. Также называется срок государственных совместных испытаний разработки — 2023 год.
Технические характеристики «Гремлина» не разглашаются, но при этом известно, что ракета будет меньше, чем принятая на вооружение Х-47М2 «Кинжал».
Предполагается, что ракета сможет преодолевать до полутора тысяч километров, а ее скорость в шесть раз превзойдет скорость звука.
Также не сообщается, будет ли ракета иметь вариант с ядерной боевой частью.