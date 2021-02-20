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20 февраля
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Жизнь

Опасный «Гремлин». В России создают новую гиперзвуковую ракету

Новую гиперзвуковую ракету под кодовым названием «Гремлин» разрабатывают в России, сообщают «Известия».

Военные, армия.
Военные, армия.
Анна Зайкова.

По данным издания, опытно-конструкторские работы начались еще в 2018 году. Также называется срок государственных совместных испытаний разработки — 2023 год.

Технические характеристики «Гремлина» не разглашаются, но при этом известно, что ракета будет меньше, чем принятая на вооружение Х-47М2 «Кинжал».

Предполагается, что ракета сможет преодолевать до полутора тысяч километров, а ее скорость в шесть раз превзойдет скорость звука.

Также не сообщается, будет ли ракета иметь вариант с ядерной боевой частью.

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