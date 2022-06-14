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Жизнь

«Ростелеком» наградил алтайских журналистов за победу в конкурсе

«Ростелеком» в Сибири подвел итоги регионального этапа XI конкурса для представителей СМИ и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Призерами конкурса стали главный редактор газеты «Комсомольская правда на Алтае» Ольга Ведерникова и корреспондент сетевого издания «Толк» Евгения Скаредова.

Призерами конкурса «Вместе в цифровое будущее».
Призерами конкурса «Вместе в цифровое будущее».
Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"

Ольга Ведерникова отмечена специальным призом в номинации «Цифровой стиль жизни» за работу «"Дом-термос»: как показало себя умное итальянское жилье в условиях Сибири".

«Два года назад ученые-строители из алтайского и итальянского университетов возвели под Барнаулом умный дом, сейчас в нем живет многодетная семья. Для „дома-термоса“, как его прозвали в народе, нынешняя зима стала третьей. На примере этого эксперимента я хотела показать читателям возможности современных цифровых технологий и как они работают в суровых сибирских условиях», — рассказала о содержании своей публикации Ольга.

Евгения Скаредова заняла третье место в номинации «Интернет-СМИ» за работу «Маховик цифровизации. Как IT меняет мировую экономику, когда ждать электронные паспорта и почему биометрия неизбежна», опубликованную на сайте издательского дома «Алтапресс». В публикации речь шла о взрывном развитии информационных технологий в пандемию и миграции жизненно важных процессов в «цифру».

Дипломы победителей регионального этапа конкурса алтайским журналистам вручал директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

«Нам приятно, что в число сильнейших журналистов Сибири по итогам нашего конкурса вошли алтайские журналисты. Обе работы написаны профессионально, грамотно и с погружением в тему. Поздравляю наших призеров с победой и желаю профессиональных успехов», — подчеркнул Сергей Лавренюк.

Вместе с дипломами руководитель алтайского подразделения компании подарил журналистам умную колонку Капсула с голосовым помощником Марусей от VK, которая поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом» «Ростелекома"*.

В этом году жюри оценивало 191 работу представителей СМИ и блогеров Сибири, Бурятии и Забайкальского края в номинациях: «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа». Региональными победителями и призерами стали 17 человек. Итоги сибирского этапа смотрите по ссылке https://smi.rt.ru

*Продукт стал результатом стратегического партнерства «Ростелекома» и компании VK в развитии голосового управления цифровыми сервисами с использованием технологий искусственного интеллекта и интернета.

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