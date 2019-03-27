«Ростелеком» познакомил барнаульских школьников с создателями «Маши и медведя»

Двадцать шесть учеников старших классов лицея № 124 Барнаула стали участниками Всероссийского открытого урока на тему «Ура! Мультики!», организованного Министерством просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». Телемост с Москвой проходил на площадке «Ростелекома», выступившим техническим партнером мероприятия.

Участие барнаульских лицеистов в открытом уроке стало возможным благодаря победе 16-летнего Анатолия Бухтоярова. Осенью прошлого года он стал участником Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, а позже вошел в число победителей первого этапа кейс-чемпионата форума, набрав 30 из 37 баллов в решении кейса «Классификация космических объектов», разработанного при поддержке Роскосмоса.

Организаторы посвятили четвертый по счету Всероссийский открытый урок профессиям в сфере мультипликации. Спикерам мероприятиями выступили лидеры отечественной индустрии, создатели всемирно известного мультсериала «Маша и Медведь» продюсер Дмитрий Ловейко, режиссер Денис Червяцов и аниматор Петр Барков. Встречу вел телерадиоведущий Антон Камолов. Одновременно с Барнаулом были подключены площадки со школьниками из Перми, Рязани и Челябинска.

Выступления спикеров в московской студии и взаимодействие ребят из четырех городов в онлайне смотрели 22 тысячи учащихся российских школ. Прямые эфиры шли на портале в группах форума в «Вконтакте» и «Однокласссниках». Во время видеотрансляции участники открытого урока узнали, что лежит в основе идеи мультфильма, кто такие аниматор, сториобордист, моделлер, сетапер, и каких усилий стоит сделать топовый мультсериал. На уроке школьники соревновались в эрудиции, задавая друг другу вопросы по мультипликации.

Елена Швыряева,

заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Алтайского края:

Открытые уроки направлены на раннюю профориентацию, показывают модель успеха, помогают выбрать будущую профессию. Видеоконференцсвязь позволила организаторам общаться со школьниками в режиме «здесь и сейчас», оценить знания и активность в онлайне, независимо от расстояний. Это было здорово и полезно.

Сюрпризом для участников открытого урока стал показ пилотного трейлера мульфильма «Маша и песни», который они увидели первыми в России.