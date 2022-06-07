7 июня
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Жизнь

«Ростелеком» в Барнауле показал школьникам серверную и рассказал о кибербезопасности

Представители Алтайского филиала «Ростелекома» провели для учащихся младших и старших классов барнаульских школ экскурсию по известной в городе «Междугородке» на ул. Димитрова, 62а и рассказали о современных продуктах и услугах компании. Основной же темой встречи стала безопасность работы в сети Интернет.

Экскурсия школьников.
Экскурсия школьников.
Фото предоставлено пресс-службой компании "Ростелеком"

В здании, где раньше все пять этажей занимала междугородная телефонно-телеграфная станция, сегодня размещено основное ИТ-оборудование компании, флагманский офис продаж и обслуживания, а также рабочие места сотрудников разных подразделений. Специалисты показали школьникам «сердце» алтайской связи — современную серверную площадью 140 кв. м, в которой размещено технологическое оборудование для работы сети широкополосного доступа в интернет, цифрового ТВ и других услуг «Ростелекома» в регионе.

Экскурсия школьников
Экскурсия школьников
Фото предоставлено пресс-службой компании «Ростелеком»

В офисе продаж и обслуживания, в котором горожане подключают услуги и тестируют новые сервисы, школьники пообщались с голосовым помощником «Маруся» умной колонки Капсула, попробовали управление видеосервисом Wink, узнали, что представляют собой IP-камеры домашнего видеонаблюдения и датчики цифрового решения «Умный дом». Завершением экскурсии стал урок по кибербезопасности, на котором специалисты «Ростелекома» рассказали об основных правилах поведения в социальных сетях и мессенджерах, после чего закрепили знания в игровой форме.

Серверная.
Серверная.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Ростелеком»

«В летние каникулы школьники проводят в интернете больше времени. Мы показали участникам экскурсии работу федерального провайдера, который обеспечивает интернетом больше 200 тысяч пользователей Алтайского края и Республики Алтай. А заодно поговорили с детьми о том, как обезопасить себя от контактов с мошенниками, кибербуллинга и других ситуаций в виртуальном мире, которые могут серьезно травмировать психику ребенка», — сообщила менеджер проектов управления по работе с персоналом Алтайского филиала «Ростелекома» Елена Елкова.

Экскурсия школьников.
Экскурсия школьников.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Ростелеком»

«На экскурсии нам показали оборудование, и объяснили, как интернет попадает в наш дом. Мы побывали в офисе, узнали об услугах, которые оказывает „Ростелеком“. Не ожидала, что будет так интересно. Было очень весело, когда „Маруся“ отвечала на вопросы. На уроке по кибербезопасности нам рассказали о том, как правильно вести себя в интернете, чтобы не попасться мошенникам», — поделилась впечатлениями одна из участниц экскурсии, ученица первого класса гимназии № 42 Барнаула Варвара Сайк.

Экскурсия школьников.
Экскурсия школьников.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Ростелеком»
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