«Ростелеком» в Барнауле построил оптическую сеть для проведения Сибирской юношеской футбольной лиги

«Футбольные соревнования с участием спортивных школ Сибири и Урала — значимое событие для нашей школы и шаг вперед в развитии этого вида спорта в Алтайском крае. Основные расходы по проведению соревнований взял на себя Российский футбольный союз с условием, что мы организуем техническую возможность для трансляции матчей в онлайне и на федеральном спортивном телеканале „Матч ТВ“. В минувшие выходные съемочная группа произвела запись игр и онлайн-трансляцию в интернете. Все прошло успешно. Благодарю „Ростелеком“ за оперативное строительство и организацию канала передачи данных», — сообщил директор спортшколы Алексея Смертина Евгений Татаринцев.
Компания провела работы в сжатые сроки. В мае оператор совместно с подрядной организацией фактически за несколько дней построил до здания школы 450 метров магистральных линий связи, после чего «Ростелеком» провел монтаж кабеля и настройку оборудования внутри помещения.
«Спортшкола Алексея Смертина получила скоростной канал широкополосного доступа в интернет, с помощью которого можно не только проводить онлайн-трансляции футбольных матчей, но и подключать действующие сегодня цифровые услуги и сервисы, например, Wi-Fi, видеонаблюдение, интерактивное ТВ с возможностью трансляции собственного контента, виртуальную АТС и другие», — прокомментировал директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.