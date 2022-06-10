10 июня
﻿
Жизнь

«Ростелеком» в Барнауле построил оптическую сеть для проведения Сибирской юношеской футбольной лиги

«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи и организовал скоростной интернет для спортивной школы олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина, расположенной на ул. Энтузиастов, 12в. Проект реализован для проведения дебютного сезона Сибирской юношеской футбольной лиги, которая стартовала 29 мая.

Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина.
Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина.
Источник: сайт Юношеской футбольной лиги (https://yflrussia.ru).

«Футбольные соревнования с участием спортивных школ Сибири и Урала — значимое событие для нашей школы и шаг вперед в развитии этого вида спорта в Алтайском крае. Основные расходы по проведению соревнований взял на себя Российский футбольный союз с условием, что мы организуем техническую возможность для трансляции матчей в онлайне и на федеральном спортивном телеканале „Матч ТВ“. В минувшие выходные съемочная группа произвела запись игр и онлайн-трансляцию в интернете. Все прошло успешно. Благодарю „Ростелеком“ за оперативное строительство и организацию канала передачи данных», — сообщил директор спортшколы Алексея Смертина Евгений Татаринцев.

Компания провела работы в сжатые сроки. В мае оператор совместно с подрядной организацией фактически за несколько дней построил до здания школы 450 метров магистральных линий связи, после чего «Ростелеком» провел монтаж кабеля и настройку оборудования внутри помещения.

«Спортшкола Алексея Смертина получила скоростной канал широкополосного доступа в интернет, с помощью которого можно не только проводить онлайн-трансляции футбольных матчей, но и подключать действующие сегодня цифровые услуги и сервисы, например, Wi-Fi, видеонаблюдение, интерактивное ТВ с возможностью трансляции собственного контента, виртуальную АТС и другие», — прокомментировал директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость