Роструд назвал самые востребованные и «дорогие» вакансии

Глава Роструда Всеволод Вуколов в интервью ТАСС рассказал о самых высокооплачиваемых и востребованных вакансиях на рынке труда. По его словам, самая привлекательная работа с высокой зарплатой предлагается в сфере промышленности.

Зарплату в 200 тысяч рублей и выше предлагают работникам горных предприятий (инженерам, машинистам, мастерам бурового оборудования). Например, мастеру буровой в Красноярском крае обещают 260 тысяч рублей.

Примерно такую же зарплату предлагают на многие руководящие позиции в различных сферах деятельности, уверен Вуколов. Зарплату от 100 тысяч рублей и выше готовы предложить архитекторам и маркшейдерам.

«Также широкие перспективы и зарплаты до 120 тысяч рублей предоставляет отрасль здравоохранения с вакансиями для стоматологов, неонатологов, акушеров-гинекологов и так далее», — отметил Вуколов.

Самые востребованные вакансии

Слесари — более 40 тысяч рабочих мест

Сварщики — 9,1 тысяч рабочих мест

Токари — 7,9 тысяч рабочих мест

Монтажники — 39 тысяч рабочих мест

Бетонщики — 19,6 тысяч рабочих мест

Плотники — 11,1 тысяч рабочих мест.

Отдельно глава Роструда выделил вакансии в сфере здравоохранения. Востребованы врачи различных специализаций (58,4 тысяч вакансий) и медицинские сестры (31,5 тысяч вакансий), также врачи общей практики (1,9 тысяч) и стоматологов (1,6 тысяч).

Как ранее писал altapress.ru, что в Алтайском крае работодатели предлагают зарплаты до 200 тысяч рублей по двум вакансиям.