Роструд назвал самые востребованные и «дорогие» вакансии

Зарплату в 200 тысяч рублей и выше предлагают работникам горных предприятий (инженерам, машинистам, мастерам бурового оборудования). Например, мастеру буровой в Красноярском крае обещают 260 тысяч рублей.
Примерно такую же зарплату предлагают на многие руководящие позиции в различных сферах деятельности, уверен Вуколов. Зарплату от 100 тысяч рублей и выше готовы предложить архитекторам и маркшейдерам.
«Также широкие перспективы и зарплаты до 120 тысяч рублей предоставляет отрасль здравоохранения с вакансиями для стоматологов, неонатологов, акушеров-гинекологов и так далее», — отметил Вуколов.
Самые востребованные вакансии
- Слесари — более 40 тысяч рабочих мест
- Сварщики — 9,1 тысяч рабочих мест
- Токари — 7,9 тысяч рабочих мест
- Монтажники — 39 тысяч рабочих мест
- Бетонщики — 19,6 тысяч рабочих мест
- Плотники — 11,1 тысяч рабочих мест.
Отдельно глава Роструда выделил вакансии в сфере здравоохранения. Востребованы врачи различных специализаций (58,4 тысяч вакансий) и медицинские сестры (31,5 тысяч вакансий), также врачи общей практики (1,9 тысяч) и стоматологов (1,6 тысяч).
Как ранее писал altapress.ru, что в Алтайском крае работодатели предлагают зарплаты до 200 тысяч рублей по двум вакансиям.