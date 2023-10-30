Росводоканал Барнаул модернизирует два водозабора в микрорайоне Затон

На артезианском водозаборе на Лоцманской уже обустроен дюкерный переход под протокой Оби. На обоих объектах демонтировано старое оборудование и сейчас ведутся работы по устройству выгребов и фундаментов под павильоны станций, — рассказал директор по капитальному строительству Росводоканал Барнаул Александр Дудкин.
Следующими этапами станет монтаж павильонов и установка оборудования по обезжелезиванию и деманганации.
После завершения работ чистую и качественную воду получат более 600 жителей Затона, — отметил Александр Дудкин.
Справка: мероприятия реализуются за счет средств инвестиционной программы предприятия.