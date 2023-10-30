Росводоканал Барнаул модернизирует два водозабора в микрорайоне Затон

На артезианском водозаборе на Лоцманской уже обустроен дюкерный переход под протокой Оби. На обоих объектах демонтировано старое оборудование и сейчас ведутся работы по устройству выгребов и фундаментов под павильоны станций, — рассказал директор по капитальному строительству Росводоканал Барнаул Александр Дудкин.