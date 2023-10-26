Лидерами рейтинга среди управляющих компаний стали ООО «ПКС» — 112 % процентов оплаты, ООО «Наш Барнаул» — 108 %, ООО УК «Венета» — 106,6 %, ООО «Простор» — 106,4 % и ООО «Коммунальная Инициатива» — 106,1 %. Стоит отметить, что у всех этих компаний полностью отсутствует задолженность перед водоканалом.

Среди предприятий рейтинг возглавили АО «Барнаульский молочный комбинат» со 105%, а также АО «Барнаульская генерация», ООО «БТК Текстиль», ООО «Нортек» и АО «Барнаултрансмаш» со 100% оплаты у каждого.

«Росводоканал Барнаул» назвал лучших плательщиков среди УК, ТСЖ и юрлиц. Источник: компания «Росводоканал Барнаул».

Своевременная оплата услуг водоканала очень важна, ведь это гарантия стабильной работы нашего предприятия, — подчеркнул коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.