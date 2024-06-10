Росводоканал Барнаул ремонтирует колодцы на проезжих частях.

В соответствии с утвержденным графиком, на 7 июня из 127 выявленных, уже отремонтированы 93 колодца, 4 колодца находятся в работе, а ещё 30 мы приведем в порядок до 23 июня, — рассказал главный инженер Росводоканал Барнаул Евгений Чайкин.
Для ускорения процесса колодцы в городе ремонтируют как сотрудники водоканала, так и привлеченные подрядчики. Перед асфальтированием колодец ремонтируют, поднимают до уровня проезжей части, только потом укладывают асфальт.
Напомним, всего на обслуживании водоканала находится коло 60 000 колодцев водоснабжения и канализации. Сотрудники предприятия регулярно проводят плановые осмотры, однако ежедневно проверять такое число люков невозможно. Жители Барнаула могут сообщить об открытых или поврежденных колодцах по номер 500-101 или нажав на кнопку «Увидел открытый люк? Сообщи!» на сайте водоканала.
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