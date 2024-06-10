Водоканал ежегодно реализует ремонтную программу — приводит в порядок колодцы на проезжих частях Барнаула, которые нуждаются в ремонте. В этом году объезд и проверка территории проводились совместно с представителями администрации города и дорожных служб.

В соответствии с утвержденным графиком, на 7 июня из 127 выявленных, уже отремонтированы 93 колодца, 4 колодца находятся в работе, а ещё 30 мы приведем в порядок до 23 июня, — рассказал главный инженер Росводоканал Барнаул Евгений Чайкин.

Для ускорения процесса колодцы в городе ремонтируют как сотрудники водоканала, так и привлеченные подрядчики. Перед асфальтированием колодец ремонтируют, поднимают до уровня проезжей части, только потом укладывают асфальт.

Росводоканал Барнаул ремонтирует колодцы на проезжих частях. Фото предоставлено компанией Росводоканал Барнаул.

Напомним, всего на обслуживании водоканала находится коло 60 000 колодцев водоснабжения и канализации. Сотрудники предприятия регулярно проводят плановые осмотры, однако ежедневно проверять такое число люков невозможно. Жители Барнаула могут сообщить об открытых или поврежденных колодцах по номер 500-101 или нажав на кнопку «Увидел открытый люк? Сообщи!» на сайте водоканала.

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