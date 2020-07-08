Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 июля
Жизнь

Росздравндазор не нашел связи между сбоями ИВЛ «Авента-М» и возгораниями

Проверка аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» Уральского приборостроительного завода выявила нарушения работы ИВЛ, но не установила прямой связи с возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Аппараты ИВЛ "Авента-М".
Аппараты ИВЛ "Авента-М".
Скриншот видео http://upz.ru/

Аппараты не соответствуют эксплуатационной и технической документации, сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

«Вместе с тем, при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ „Авента-М“ не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями», — говорится в сообщении.

Ранее altapress.ru писал, что концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в «Ростех») считает, что после возгорания в больницах Москвы и Петербурга аппаратов ИВЛ «Авента-М» против него и госкорпорации была развернута информационная кампания по дискредитации.

Пожары

9 мая в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого в Москве произошел серьезный пожар.

Причиной пожара стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 95-летняя женщина не пережила инцидент, других пациентов успели эвакуировать.

Внутри реанимационной все выгорело, однако при осмотре аппарата ИВЛ пожарные сделали выводы, что пламя началось именно от него. 95-летняя пенсионерка была подключена к этому аппарату.

12 мая произошел пожар в отделении реанимации в петербургской больнице Святого великомученика Георгия. Один из аппаратов ИВЛ загорелся, когда в помещении находились 15 пациентов, трое из которых были подключены к ИВЛ. Поскольку в отделении в это время находились медработники, они сразу начали тушить огонь и эвакуировать пациентов.

Усилиями медиков и оперативно прибывших сотрудников МЧС, возгорание на площади 15 кв. метров удалось ликвидировать. Но, несмотря на оперативную реакцию, спасти жизни пяти пациентов не удалось. Впоследствии скончался еще один пациент.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость