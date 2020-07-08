Росздравндазор не нашел связи между сбоями ИВЛ «Авента-М» и возгораниями

Проверка аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» Уральского приборостроительного завода выявила нарушения работы ИВЛ, но не установила прямой связи с возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Аппараты не соответствуют эксплуатационной и технической документации, сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

«Вместе с тем, при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности аппаратов ИВЛ „Авента-М“ не установлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями», — говорится в сообщении.

Ранее altapress.ru писал, что концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в «Ростех») считает, что после возгорания в больницах Москвы и Петербурга аппаратов ИВЛ «Авента-М» против него и госкорпорации была развернута информационная кампания по дискредитации.

Пожары

9 мая в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого в Москве произошел серьезный пожар.

Причиной пожара стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 95-летняя женщина не пережила инцидент, других пациентов успели эвакуировать.

Внутри реанимационной все выгорело, однако при осмотре аппарата ИВЛ пожарные сделали выводы, что пламя началось именно от него. 95-летняя пенсионерка была подключена к этому аппарату.

12 мая произошел пожар в отделении реанимации в петербургской больнице Святого великомученика Георгия. Один из аппаратов ИВЛ загорелся, когда в помещении находились 15 пациентов, трое из которых были подключены к ИВЛ. Поскольку в отделении в это время находились медработники, они сразу начали тушить огонь и эвакуировать пациентов.

Усилиями медиков и оперативно прибывших сотрудников МЧС, возгорание на площади 15 кв. метров удалось ликвидировать. Но, несмотря на оперативную реакцию, спасти жизни пяти пациентов не удалось. Впоследствии скончался еще один пациент.