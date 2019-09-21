Рождество Богородицы 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 году Рождество Богородицы отмечают 21 сентября. Это первый великий праздник церковного года . Рассказываем об истории, смысле, традициях праздника, а также о том, что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы 2019.

Рождество Пресвятой Богородицы 2019

21 сентября (8 сентября по старому стилю) православные празднуют очень важное событие — рождение Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа. Дева Мария родилась в семье праведных родителей Иоакима и Анны.

В праздник Рождества Богородицы верующие ходят на службу в храм, стараются исповедаться и причаститься.

Церковь. Храм. Православие СС0

Народные традиции праздника Рождество Богородицы

Рождество Богородицы в народном сознании соединилось с праздником Осенины. Смысл этого события такой: завершаются полевые работы, лето уходит, жизнь переходит в следующую стадию.

Осенины праздновали 21 сентября. Рано утром женщины выходили к берегам водоемов, чтобы встретить матушку Осенину овсяным хлебом и киселём: они устраивали трапезу, пели песни, плясали и играли.

Образ Осенины слился с образом Пресвятой Богородицы, поэтому к ней обращались так: «Богородица Пречистая, избави от маеты, надсады, от других отведи, моё житие-бытие освяти!»

Молитва. Свечи. Церковь СС0

Что нельзя делать в Рождество Богородицы 2019

В праздник Рождество Богородицы в церкви советуют не увлекаться различными поверьями и приметами. Например, в интернете пишут, что если женщина 21 сентября откажется подать милостыню, это может грозить бесплодием или неудачами в семейной жизни. В православии подобные приметы считают суевериями.

В Рождество Пресвятой Богородицы, как и в любой другой день, нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Существует распространенное, но неверное мнение, что в православные праздники (и в том числе в Рождество Богородицы) запрещено работать на огороде, шить, делать уборку. Это не так. Рекомендуется посвятить праздничный день Богу и общению с близкими, но если такой возможности нет, осуждать человека не будут.

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.