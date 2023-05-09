Розовый "Москвич", молочный "Запорожец": фоторепортаж altapress.ru с выставки ретроавтомобилей в Барнауле

Барнаульцам больше всего понравились розовый "Москвич-402", ярко-вишневая Toyota Mark II, молочный "Запорожец-965".
Кстати, посмотреть прямую трансляцию со Дня Победы можно здесь.
В Барнауле рядом с автовокзалом 9 мая проходит выставка автомобилей времен Великой Отечественной войны. Корреспонденты altapress.ru побывали на ретростоянке.
Барнаульцам больше всего понравились розовый "Москвич-402", ярко-вишневая Toyota Mark II, молочный "Запорожец-965".
Кстати, посмотреть прямую трансляцию со Дня Победы можно здесь.
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