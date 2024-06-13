РСХБ — по-настоящему семейный банк.

Как гласит пословица, «в дружной семье и в холод тепло». Недаром в России все работодатели уделяют большое внимание семейным ценностям и встраивают их в различные корпоративные события, направленные на поддержание баланса между работой и личной жизнью, улучшение морального духа сотрудников и укрепление связей внутри коллектива. РСХБ как государственный банк также поддерживает семьи своих сотрудников и особое внимание уделяет многодетным кадрам, помогая гармонично сочетать работу и семью, способствуя их всестороннему развитию, интегрируя семью через конкурсы, корпоративные мероприятия, что увеличивает лояльность персонала к банку.

2024 год в России объявлен годом семьи, а Россельхозбанк как опорный государственный банк поддерживает клиентов с разными семейными статусами и предлагает им разнообразные финансовые инструменты. Однако особенно радует, что наши собственные сотрудники являются амбассадорами семейного благополучия. Большинство из них имеют семьи и детей, около 1200 семей работников банка — многодетные, — отметил Кирилл Лёвин, Первый заместитель Председателя Правления РСХБ.

Аналитики банка также провели исследование персонала в разрезе количества детей в семье. Среди всех многодетных сотрудников 83.8% имеют троих детей, 12.8% — четверых, почти 2.8% — пятерых, а остальные имеют 6 и более детей.

Больше всего многодетных родителей являются работниками Департамента информационных технологий банка. Среди 82 регионов по стране, в которых присутствуют офисы РСХБ, больше всего многодетных семей проживает в Чеченской Республике (9% от всех семей, имеющих 3 и более детей), Республике Дагестан (4,5%) и Ставропольском крае (3,9%), большое количество многодетных сотрудников проживает также в Республиках Саха (Якутия), Башкирия, Тыва и Татарстан.

* Согласно указу Президента РФ от 23.01.2024 N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" многодетной семьей в России признается семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно.

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