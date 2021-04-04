4 апреля 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Рубнеция. Жители алтайского города показали свой «Суэцкий канал»

Жительница Рубцовска сняла из окна дома затопленную водой улицу. «Краснознаменский канал» — подписала она видео.

Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае.
Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае.
22.mchs.gov.ru

На видео в Инцидент Рубцовск видно, как автомобили буквально плывут по воде.

Пользователи отметили, что такая проблема на улице Краснознаменской не исчезает много лет.

«Можно и на лодке уже, удочку захватить», «Суэцкий канал 2.0», «Речка Краснознаменка», «Рубнеция», — горько шутят комментаторы.

Напомним, что вскрытие рек и прибытие большой воды в Алтайском крае ожидают в начале апреля.

Почти каждый год угроза подтопления есть на реке Обь в районе Усть-Чарышской пристани, Барнаула и Камня-на-Оби, на реке Чарыш у села Белоглазово, на реке Алей у Рубцовска, на реке Бурла у села Хабары.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость