Рубнеция. Жители алтайского города показали свой «Суэцкий канал»

Жительница Рубцовска сняла из окна дома затопленную водой улицу. «Краснознаменский канал» — подписала она видео.

Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае.

На видео в Инцидент Рубцовск видно, как автомобили буквально плывут по воде.

Пользователи отметили, что такая проблема на улице Краснознаменской не исчезает много лет.

«Можно и на лодке уже, удочку захватить», «Суэцкий канал 2.0», «Речка Краснознаменка», «Рубнеция», — горько шутят комментаторы.

Напомним, что вскрытие рек и прибытие большой воды в Алтайском крае ожидают в начале апреля.

Почти каждый год угроза подтопления есть на реке Обь в районе Усть-Чарышской пристани, Барнаула и Камня-на-Оби, на реке Чарыш у села Белоглазово, на реке Алей у Рубцовска, на реке Бурла у села Хабары.