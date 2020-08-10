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10 августа 26°C
Жизнь

Рубцовчанам пообещали ощущения значительных изменений в ближайшие пару лет

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев и зампред правительства региона Александр Климин проинспектировали состояние дорог в Рубцовске, сообщает официальный сайт края.

Акция протеста против плохих дорог в Рубцовске
Акция протеста против плохих дорог в Рубцовске
http://ok.ru/bespredelrubsovsk

Напомним, в Рубцовске за счет средств краевой субсидии в размере более 100 млн рублей приводят в порядок три объекта — переулок Станционный, Рабочий тракт и бульвар Победы.

Работы выполнили на 84%, к концу августа все объекты пообещали сдать в эксплуатацию.

«В дорожной сфере перед нами стоит много задач, при этом Рубцовск не оставлен без внимания. Думаю, в ближайшие два года рубцовчане ощутят значительные изменения», — отметил Климин.

При этом он подчеркнул, что проблемные вопросы пока остаются, но постепенно их решат. Для этого городские власти составят рейтинг задач.

Ремонтные работы, перекрытие дорог, сигнальная лента.
Ремонтные работы, перекрытие дорог, сигнальная лента.
altapress.ru

Как выяснилось, в Рубцовске есть 12 улиц, требующих безотлагательного ремонта — восемь ведут к социально значимым объектам.

Помимо этого, в городе вскоре могут начать строительство технопарка на базе Рубцовского завода запасных частей — в перспективе это позволит отремонтировать уще несколько улиц.

Краевые чиновники также посетили Алейский район. Там Климин поручил выяснить, сколько будет стоить ремонт проблемных дорог — на основании сметы примут решение о выделении средств.

Ранее сенатор Александр Карлин разглядел улучшение качества жизни в Тальменке и подумал над сращиванием детсада со школой.

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