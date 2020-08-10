Рубцовчанам пообещали ощущения значительных изменений в ближайшие пару лет

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев и зампред правительства региона Александр Климин проинспектировали состояние дорог в Рубцовске, сообщает официальный сайт края.

Акция протеста против плохих дорог в Рубцовске

Напомним, в Рубцовске за счет средств краевой субсидии в размере более 100 млн рублей приводят в порядок три объекта — переулок Станционный, Рабочий тракт и бульвар Победы.

Работы выполнили на 84%, к концу августа все объекты пообещали сдать в эксплуатацию.

«В дорожной сфере перед нами стоит много задач, при этом Рубцовск не оставлен без внимания. Думаю, в ближайшие два года рубцовчане ощутят значительные изменения», — отметил Климин.

При этом он подчеркнул, что проблемные вопросы пока остаются, но постепенно их решат. Для этого городские власти составят рейтинг задач.

Ремонтные работы , перекрытие дорог , сигнальная лента. altapress.ru

Как выяснилось, в Рубцовске есть 12 улиц, требующих безотлагательного ремонта — восемь ведут к социально значимым объектам.

Помимо этого, в городе вскоре могут начать строительство технопарка на базе Рубцовского завода запасных частей — в перспективе это позволит отремонтировать уще несколько улиц.

Краевые чиновники также посетили Алейский район. Там Климин поручил выяснить, сколько будет стоить ремонт проблемных дорог — на основании сметы примут решение о выделении средств.

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