Рубцовчанам предложили самостоятельно украсить здания ко Дню города

Администрация города Рубцовска попросила предпринимателей, руководителей учреждений и жителей города помочь прибрать территорию и украсить фасады домов ко Дню города. Об этом сообщается на официальном городском сайте.

Очередную годовщину город отметит 12 сентября.

«Призываем по возможности украсить фасады и входные узлы жилых и общественных зданий, произвести уборку придомовых и прилегающих территорий, выполнить подсветку фасадов зданий, разместить световые и иллюминационные конструкции», — сообщила пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что праздничное оформление и иллюминация, установка декоративных элементов и композиций «создадут торжественную атмосферу, радостное настроение всем жителям и гостям города».

Напомним, что в Барнауле День города отметят 19 сентября. Ожидается музыкальный фестиваль с участием лучших духовых оркестров городов Сибири, выступление пилотажной группы «Стрижи», показательные бои сотрудников спецподразделений.