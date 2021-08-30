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Жизнь

Рубцовчанин показал «убитую дорогу», по которой предлагают ехать на выборы

В интернет-сообществе «Барнаул 22» опубликовали видео с возмущениями жителя Рубцовска, поразмышлявшим над желанием идти на выборы.

Ямы на дорогах и предвыборный билборд. Рубцовск.
Ямы на дорогах и предвыборный билборд. Рубцовск.
кадр из видео.

Мужчина за рулем автомобиля ехал по Веселоярскому тракту, на котором возле дорожных ям установили предвыборный билборд.

«Прям никакого желания идти на выборы. По вот таким дорогам особенно ехать на эти выборы», — отметил рубцовчанин и показал ямы, которые приходится очень аккуратно объезжать.

«Ездите по таким дорогам, зато баннер мы сделали. Выбирайте, пожалуйста. Сделайте нормальные дороги, чтобы мы ехали по нормальным дорогам вас выбирать», — возмутился мужчина.

Ранее дорожники рассказали, когда приведут в порядок самую убитую федеральную трассу в Алтайском крае.

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