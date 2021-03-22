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Жизнь

Рубцовчанин потерял 1 млн рублей, поучаствовав в «секретной операции» мошенников

В Алтайском крае мужчина получил крупный кредит и перевел деньги мошенникам из «спецслужбы», сообщает региональное МВД.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

46-летнему жителю Рубцовска позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.

«Сообщил, что неизвестные банковские работники пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы денежные средства не оказались в руках мошенников, необходимо опередить их и самому подать заявку на оформление кредита и перевести сумму на безопасный счет», — рассказали в ведомстве суть разговора.

После этого рубцовчанину позвонили «правоохранители» — попросили помочь разоблачить аферистов и предупредили, что нельзя разглашать государственную тайну о проведении секретной операции.

Мужчина согласился и стал действовать по инструкции: оформил на себя кредит через онлайн-приложение, снял деньги и перевел через ближайший банкомат.

«Осуществил более 70 операций по переводу денежных средств со своего счета на указанные незнакомцем телефонные номера, таким образом было похищено 1 млн 107 тыс. рублей», — отметили в МВД.

Ранее жительница Барнаула думала, что сотрудничает с ФСБ, но лишилась 6 млн рублей.

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