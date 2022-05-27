Рубцовчанин украл у пенсионерки норковую шубу и телевизор, но себе оставил лишь одну вещь

В Алтайском крае мужчина приехал в соседний город и через окно залез в дом к пенсионерке, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 69-летняя жительница Барнаула, у которой похитили норковую шубу и телевизор. Сумма ущерба — 91 тыс. рублей.

Задержали ранее судимого за кражу 49-летнего жителя Рубцовска, временно проживающего в краевой столице.

«В ходе осмотра по месту жительства фигуранта изъята похищенная шуба, а телевизор правоохранители изъяли из ломбарда», — рассказали в ведомстве.

Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу с незаконным проникновением в жилище».

Ранее другой житель Алтая украл у деда старинную мутоновую шубу, чтобы подарить девушке.