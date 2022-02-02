2 февраля -13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Рубцовчанин вытянул счастливый билетик и обогатился на 900 тысяч рублей

Житель Рубцовска выиграл в лотерею 900 тысяч рублей. Лотерейный билет он купил в отделении «Почта России».

Деньги.
Деньги.

Крупные суммы денег жители Алтайского края выигрывали и раньше. Так, в прошлом году трое счастливчиков стали миллионерами, еще семь получили от 500 тысяч рублей до миллиона, пишет rubtsovsk.info со ссылкой на пресс-службу региональной «Почты России».

В целом за последний год в Алтайском крае оказалось 450 тысяч счастливых лотерейных билетов. Суммарный выигрышный фонд составил более 56 миллионов рублей.

Чаще всего в лотерее принимают участие жители Барнаула, Новоалтайска, Бийска и Рубцовска.

Ранее два жителя Лондона выиграли четыре миллиона фунтов. Друзья радостно отмечали это событие несколько дней, но денег так и не получили: их арестовали за использование украденной банковской картой.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость