Рубцовчанин вытянул счастливый билетик и обогатился на 900 тысяч рублей

Житель Рубцовска выиграл в лотерею 900 тысяч рублей. Лотерейный билет он купил в отделении «Почта России».

Крупные суммы денег жители Алтайского края выигрывали и раньше. Так, в прошлом году трое счастливчиков стали миллионерами, еще семь получили от 500 тысяч рублей до миллиона, пишет rubtsovsk.info со ссылкой на пресс-службу региональной «Почты России».

В целом за последний год в Алтайском крае оказалось 450 тысяч счастливых лотерейных билетов. Суммарный выигрышный фонд составил более 56 миллионов рублей.

Чаще всего в лотерее принимают участие жители Барнаула, Новоалтайска, Бийска и Рубцовска.

Ранее два жителя Лондона выиграли четыре миллиона фунтов. Друзья радостно отмечали это событие несколько дней, но денег так и не получили: их арестовали за использование украденной банковской картой.