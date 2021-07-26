Рубцовчанка получила компенсацию после взрыва резервуара с пивом

Жительница Рубцовска получила травму при исполнении трудовых обязанностей на местном «пивзаводе».
«В результате взрыва резервуара со слабоалкогольным напитком женщина получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура в интересах женщины предъявила иск к работодателю и собственнику пивной тары.
Суд удовлетворил требование о компенсации морального вреда, взыскав 250 тыс. рублей.
Ранее на Алтайском шинном заводе 31-летнего рабочего раздавило форматором.