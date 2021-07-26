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Жизнь

Рубцовчанка получила компенсацию после взрыва резервуара с пивом

В Алтайском крае с работодателя взыскали 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает региональная прокуратура.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Жительница Рубцовска получила травму при исполнении трудовых обязанностей на местном «пивзаводе».

«В результате взрыва резервуара со слабоалкогольным напитком женщина получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура в интересах женщины предъявила иск к работодателю и собственнику пивной тары.

Суд удовлетворил требование о компенсации морального вреда, взыскав 250 тыс. рублей.

Ранее на Алтайском шинном заводе 31-летнего рабочего раздавило форматором.

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