Рабочего раздавило форматором на алтайском заводе

Трагедия произошла 15 июля. По предварительным данным следствия, погибший сотрудник предприятия «в нарушение техники безопасности, осуществил работы при включенном станке, получив многочисленные травмы».
Он скончался на месте происшествия.
По словам очевидцев, мужчину придавило форматором для колес авиации.
В СК дадут юридическую оценку должностным лицам, в чьи обязанности входит контроль за охраной труда на производстве.
В 2020 году 21-летний сотрудник Алтайского шинного комбината получил смертельные травмы во время работы за станком в каландровом цехе.