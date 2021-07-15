Рабочего раздавило форматором на алтайском заводе

31-летний сотрудник Алтайского шинного комбината («Нортэк») погиб на рабочем месте, сообщил паблик « Инцидент Барнаул ». В следственном комитете начали проверку обстоятельств ЧП.

Завод "Нортек" на площадке бывшего Алтайского шинного комбината, август 2019 год.

Трагедия произошла 15 июля. По предварительным данным следствия, погибший сотрудник предприятия «в нарушение техники безопасности, осуществил работы при включенном станке, получив многочисленные травмы».

Он скончался на месте происшествия.

По словам очевидцев, мужчину придавило форматором для колес авиации.

Следователь на месте ЧП. altai-krai.sledcom.ru

В СК дадут юридическую оценку должностным лицам, в чьи обязанности входит контроль за охраной труда на производстве.

В 2020 году 21-летний сотрудник Алтайского шинного комбината получил смертельные травмы во время работы за станком в каландровом цехе.