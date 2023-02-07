Рубцовск стал одним из самых чистых городов России

Рубцовск занимает девятое место из 10 в рейтинге самых чистых городов России. Индекс TAQ составил у него 12,1.
Самыми чистыми городами стали Кызыл (5,6), Астрахань (10,4) и Элиста (10,7).
Барнаул признали городом с повышенным уровнем загрязнения воздуха. Его индекс TAQ — 30,5.
А вот в списке самых грязных городов на третьем месте оказался Новосибирск (42,5), на пятом — Бердск (36,3).
Ранее Алтайский край оказался на верхних позициях рейтинга регионов с самой большой убылью населения.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!