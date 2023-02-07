7 февраля
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Жизнь

Рубцовск стал одним из самых чистых городов России

Рубцовск попал в топ-10 чистых городов в России. Барнаул, наоборот, признали городом с повышенным уровнем загрязнения. Рейтинг составила «КБ Стрелка».

Лес, зелень, темный лес, природа.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.

Рубцовск занимает девятое место из 10 в рейтинге самых чистых городов России. Индекс TAQ составил у него 12,1.

Самыми чистыми городами стали Кызыл (5,6), Астрахань (10,4) и Элиста (10,7).

Барнаул признали городом с повышенным уровнем загрязнения воздуха. Его индекс TAQ — 30,5.

А вот в списке самых грязных городов на третьем месте оказался Новосибирск (42,5), на пятом — Бердск (36,3).

Ранее Алтайский край оказался на верхних позициях рейтинга регионов с самой большой убылью населения.

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