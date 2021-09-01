Рубцовская бабушка прикарманила телефон рассеянного мальчика

В паблике « Инцидент Рубцовск » опубликовали видео с пенсионеркой, которая забрала забытый на лавочке телефон.

Бабушка и телефон на лавочке.

Неприятная ситуация произошла 31 августа возле магазина «Аникс» недалеко от остановки общественного транспорта «Сквер».

«Ребенок оставил на лавочке телефон, а некая бабуля, недолго думая, его прибрала», — говорится в сообщении.

По записи пытаются установить личность пенсионерки.

«Бабушка живет в этом районе, часто посещает данный магазин», — рассказала местная жительница.

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