Рубцовская бабушка прикарманила телефон рассеянного мальчика

Неприятная ситуация произошла 31 августа возле магазина «Аникс» недалеко от остановки общественного транспорта «Сквер».
«Ребенок оставил на лавочке телефон, а некая бабуля, недолго думая, его прибрала», — говорится в сообщении.
По записи пытаются установить личность пенсионерки.
«Бабушка живет в этом районе, часто посещает данный магазин», — рассказала местная жительница.
Ранее в Барнауле разыскивали мужчину, который пару минут теребил свой рюкзак в подъезде, прежде чем набрался уверенности и похитил санки.