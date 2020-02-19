Рубцовская пенсионерка рассказала, как ей «насильно» подключили кабельное телевидение

Жительница Рубцовска рассказала в паблике « Инцидент Рубцовск », как разговор по телефону с сотрудником одного из провайдеров привел к незапланированным тратам при маленькой пенсии.

По словам женщины, история началась с того, что она захотела пользоваться услугами одного провайдера, а не двух — когда интернет и телевидение оплачивают в разных конторах.

«Получила нервный срыв от ошибки оператора „Сибирские сети“. Чуть не крякнула старушка в прямом смысле слова! И вот, дернул меня черт, узнать у них про кабельное ТВ (так как у меня кабельное от ТТК, а хотелось чтобы была одна компания для удобства обслуживания). Позвонила в их главный офис, сказали „ждите“. Через некоторое время мне перезвонил оператор и я стала узнавать о стоимости услуг. Получилась сумма 650 рублей за интернет+ТВ и 150 рублей за роутер. Я выслушала информацию и сказала что подумаю, хотя уже знала, что это очень дорого с пенсией в девять с копейками тысяч», — рассказала пенсионерка.

Далее, 31 января, ей пришло сообщение от оператора на отключение интернета.

«Я в панике, так как услуги оплачивать привыкла на месяц вперед. Звоню в офис, мне подтверждают, что нужно оплатить, иначе будет отключение! Я спорить не стала, подумала у меня уже старческий склероз, зашла в личный кабинет и закинула 500 рублей, немного погоревала и успокоилась. Прошла неделя, перевели деньги, и я пошла платить по счетам! Захожу в личный кабинет, а у меня там 298 рублей в плюсе! Опять шок, откуда думаю, мутно как-то все показалось», — вспоминает женщина.

В итоге, как она рассказала, ей сменили тариф и даже «забыли» отправить смс-оповещение, хотя, по ее словам, разрешение она не давала.

«Прошу оператора сменить мне тариф, а мне отвечают „нет“. Вы знаете, я больной человек… вообще нельзя волноваться, а тут стресс за стрессом! Добилась, чтобы мою заявку на решение вопроса приняли и соединили с главным менеджером. Через три дня пришло смс о том, что тариф вернули, скорректировали и пакет ТВ отключили. А за эти три дня они меня так накрутили, мама не горюй! Звоню, посылают в личный кабинет в „правый угол“. Люди, я в детстве в этом углу настоялась! Вы не посылайте, а решите проблему как положено. Позвонила оператор, я была так взвинченная — это капец, но все же взяла себя в руки и сказала в горячке, что буду с ними судится (сейчас, наверное, сотрудники улыбаются — нищая пенсионерка судиться хочет)», — написала рубцовчанка.

По ее словам, самое обидное то, что перед ней даже не извинились за ошибку. При этом, как она отметила, есть и пенсионеры, которые не знают про «личный кабинет» и им, возможно, приходится ездить в офис.

Впрочем, как добавила пенсионерка, не все люди плохие — она поблагодарила «девочку Катю с офиса в Рубцовске за человеческое отношение к больной пожилой женщине». Когда женщина расторгала договор и у нее поднялось давление сотрудница компании вызвала такси и оплатила проезд.