Рубцовские школьники вновь лидируют: третья победа в федеральном экоконкурсе с фиксиками

Компания МТС и ГК «Рики» подвели итоги образовательного проекта «Поколение М». Победителями в конкурсе «Познаем мир с фиксиками» стали школьники из Рубцовска Иван Кузьмин и Роман Кульков. Главной наградой станет поездка в Санкт-Петербург и возможность посетить студию компьютерной анимации «Петербург», где производят популярные мультфильмы.

Победу в номинации «Лайфхаки» ребятам принесли комиксы о том, как нужно заботиться о природе каждый день: например, сортировать мусор, выключать электроприборы и беречь чистую воду.

Иван и Роман посещают занятия в центре «Натали», где учатся создавать мультфильмы, видеоролики, рисовать и лепить героев. О конкурсе они узнали от своего педагога Наталии Поповой, которая вдохновила на участие и помогла с подготовкой комикса.

Рисунок Ивана Кузьмина. Источник: компания «МТС».

Я узнала о конкурсе в 2021 году, и с тех пор мои ученики ежегодно участвуют и занимают в нем призовые места. Это здорово, что благодаря МТС и цифровым технологиям ребята из нашего небольшого Рубцовска могут развивать свои творческие способности, участвовать в конкурсах и приобретать новых друзей. Главное — настойчивость в достижении поставленной цели и огромное желание быть первыми. Наверное, именно это и есть секрет успеха моих учеников, — рассказывает педагог Наталия Попова.

Рисунок Романа Кулькова. Источник: компания «МТС».

Дети и подростки из Алтайского края каждый год участвуют в конкурсах на нашей онлайн-платформе «Поколение М» и очень часто занимают призовые места. В эпоху высокоскоростного интернета и доступных цифровых технологий одарённые школьники из любого уголка страны могут пройти бесплатный курс по саунд и веб-дизайну, созданию цифровой моды и даже пройти прослушивание в ГИТИС. Это отличный способ провести время в сети с пользой, определиться с будущей профессией, а для кого-то — и первый шаг в карьере, — подчеркнул директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

О программе «Поколение М» «Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 24 миллионов рублей, которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей.

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