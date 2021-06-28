Рубцовску выделили 3 млн рублей на яблони

Как отмечает издание, яблони на проспекте Ленина стали неотъемлемой частью привычного образа Рубцовска.
«Особенно деревья живописны весной, когда на них распускаются белые цветы», — говорится в сюжете.
Местные власти пояснили, что растущие деревья уже старые и требуется замена — этим займутся осенью.
«На протяжении всей разделительной полосы выкорчуют яблони, а на их место посадят новые», — рассказали о планах благоустройства.
Кроме того, зеленый ландшафт планируют разнообразить елями и кустами черемухи.
Ранее на набережной в Камне-на-Оби пророс мавританский газон, который прошлым летом скосили вместе с барбарисом.