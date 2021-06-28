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Жизнь

Рубцовску выделили 3 млн рублей на яблони

Рубцовску из бюджета Алтайского края выделили 3 млн рублей на озеленение «яблоневого проспекта», сообщает «Рубцовск.info».

Яблоня.
Яблоня.
СС0

Как отмечает издание, яблони на проспекте Ленина стали неотъемлемой частью привычного образа Рубцовска.

«Особенно деревья живописны весной, когда на них распускаются белые цветы», — говорится в сюжете.

Местные власти пояснили, что растущие деревья уже старые и требуется замена — этим займутся осенью.

«На протяжении всей разделительной полосы выкорчуют яблони, а на их место посадят новые», — рассказали о планах благоустройства.

Кроме того, зеленый ландшафт планируют разнообразить елями и кустами черемухи.

Ранее на набережной в Камне-на-Оби пророс мавританский газон, который прошлым летом скосили вместе с барбарисом.

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