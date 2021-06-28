Рубцовску выделили 3 млн рублей на яблони

Рубцовску из бюджета Алтайского края выделили 3 млн рублей на озеленение «яблоневого проспекта», сообщает « Рубцовск.info ».

Как отмечает издание, яблони на проспекте Ленина стали неотъемлемой частью привычного образа Рубцовска.

«Особенно деревья живописны весной, когда на них распускаются белые цветы», — говорится в сюжете.

Местные власти пояснили, что растущие деревья уже старые и требуется замена — этим займутся осенью.

«На протяжении всей разделительной полосы выкорчуют яблони, а на их место посадят новые», — рассказали о планах благоустройства.

Кроме того, зеленый ландшафт планируют разнообразить елями и кустами черемухи.

Ранее на набережной в Камне-на-Оби пророс мавританский газон, который прошлым летом скосили вместе с барбарисом.