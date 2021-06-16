На набережной в Камне пророс мавританский газон, ранее скошенный вместе с барбарисом

В Камне-на-Оби на набережной пророс мавританский газон, высаженный в 2020 году в рамках масштабного озеленения территории, пишут « Каменские известия ».

В 2020 году в Камне облагородили две зоны отдыха — парк на улице Речной и часть набережной Оби.

«Еще в прошлом году недоумение горожан вызвало озеленение данных зон. Высадка саженцев проходила в аномально жаркую погоду, когда столбики термометров ушли далеко за отметку +30 градусов. Тогда неокрепшие ели и тысячи барбарисов, посаженных по периметру на набережной, были брошены буквально на произвол судьбы в самую сушь. Полива после посадки практически не было. Лишь неравнодушные горожане в купальных костюмах то и дело таскали ведрами воду прямо с пляжа Оби, чтобы полить иссыхающие в жару растения», — отмечает издание.

При этом стоимость елей, высаженных на набережной, варьируется от 3 до 5 тысяч рублей за штуку. Больших денег стоят и тысячи кустарников барбариса.

Обь , Камень-на-Оби , набережная. altairegion22.ru

Издание отмечает, что погибшие саженцы пообещали «компенсировать» в 2021 году, но «на деле новых посадок не было».

«Выжили после засушливого экстрима и морозной зимы не все. Среди выживших сохранились обычные и голубые ели, которые, как и в прошлом году, никто не поливает в жару. И это при том, что летний водопровод здесь есть. Да еще по барбарисам прошлись дворники — скосили их вместе с мавританским газоном на набережной. По сметной документации на правой части набережной высажен мавританский газон. Однако горожане, наверное, не в курсе, и с начала лета то и дело задавали вопросы: когда скосят заросли сорной травы на побережье?» — пишут «Каменские известия».

Единственный оазис благоустройства набережной — березы у кафе «Парус», которые планировали срубить, но на защиту деревьев вышли люди.

Ранее депутат Госдумы Иван Лоор побывал в Камне-на-Оби, посетил набережную и обещал помочь с ее восстановлением.