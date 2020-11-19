Депутат Госдумы обещал помочь восстановить набережную Оби

Депутат Госдумы Иван Лоор побывал в Камне-на-Оби. Он посетил набережную и обещал помочь с восстановлением разрушающейся ее части. У местной администрации денег на это нет, пишут «Каменские известия».

В сопровождении замглавы администрации Каменского района Евгении Гордиенко парламентарий прогулялся по Камню. Лоор заметил положительные изменения и заявил, что каменцы это заслужили.

Часть набережной, которая находится в разрушенном состоянии и огорожена забором, также привлекла внимание думца.

Гордиенко рассказала, что денег на восстановление в районном бюджете нет. Депутат пообещал оказать содействие в решении данного вопроса в министерстве природных ресурсов и экологии.

«Сегодня я приехал в Камень посмотреть, как осваиваются краевые денежные средства по благоустройству, и мне было приятно видеть городскую набережную. Такого уютного берега, как сейчас, я не припомню. И я рад, что набережная стала любимым местом отдыха моих земляков», — сказал Иван Лоор после прогулки по городу.

Еще в сентябре каменские власти просили правительство края помочь с разрушающейся набережной.

Ранее altapress.ru писал, что часть барнаульской набережной у Нового моста и под ним наконец благоустроят. Согласно контракту, завершить работы планируется к концу сентября следующего строительного сезона.