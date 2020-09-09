Районные власти попросили Томенко помочь с разрушающейся набережной Оби

На баланс района участок набережной поставили в конце 2019 года.
«В настоящее время уточнена сумма на проведение проектно-изыскательных работ. Направлено письмо в правительство Алтайского края по оказанию финансовой поддержки или включению объекта в федеральную программу», — заявили в райадминистрации.
Ранее сообщалось, что на работы нужно порядка 6 млн рублей, а проведение изысканий с экспертизой займет 4−6 месяцев, плюс разработка проекта — около 6 месяцев.
Доживет ли набережная до реконструкции — вопрос открытый.
Отметим, что другую часть набережной благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда».