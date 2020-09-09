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Жизнь

Районные власти попросили Томенко помочь с разрушающейся набережной Оби

Часть набережной в Камне-на-Оби, грозящая вот-вот обвалиться в воду, до недавнего времени года была бесхозным объектом, сообщили altapress.ru в администрации Каменского района. Местным властям нужна финансовая поддержка правительства края.

Набережная в Камне-на-Оби.
Набережная в Камне-на-Оби.
https://izvestiy-kamen.ru/

На баланс района участок набережной поставили в конце 2019 года.

«В настоящее время уточнена сумма на проведение проектно-изыскательных работ. Направлено письмо в правительство Алтайского края по оказанию финансовой поддержки или включению объекта в федеральную программу», — заявили в райадминистрации.

Ранее сообщалось, что на работы нужно порядка 6 млн рублей, а проведение изысканий с экспертизой займет 4−6 месяцев, плюс разработка проекта — около 6 месяцев.

Доживет ли набережная до реконструкции — вопрос открытый.

Отметим, что другую часть набережной благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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