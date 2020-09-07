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Жизнь

В алтайском городе набережная вот-вот уйдет под воду

В Камне-на-Оби набирает скорость разрушение и обвал набережной. Там образовались огромные ямы, а опорная стена накренилась так, что скоро упадет в воду. Об этом пишут «Каменские известия».

Набережная в Камне-на-Оби.
Набережная в Камне-на-Оби.
https://izvestiy-kamen.ru/

Часть набережной благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда», но другая половина продолжает разрушаться. Сквозь трещины проросли деревья.

Весной 2019 года сообщали, что проведение изысканий с экспертизой на ремонт займет порядка 4−6 месяцев, плюс разработка проекта около 6 месяцев. Тогда замглавы администрации Алексей Жихаренко обещала начать работы и потратить на них 6 млн рублей.

«Что изменилось с тех пор? Во-первых, Жихаренко был осужден за мошенничество. Во-вторых, администрацией района не было предпринято абсолютно никаких действий даже по составлению проектной документации. Ни единой попытки», — пишет издание.

Напомним, за махинации с углем чиновник получил 2,5 года условно.

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