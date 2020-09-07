В алтайском городе набережная вот-вот уйдет под воду

Часть набережной благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда», но другая половина продолжает разрушаться. Сквозь трещины проросли деревья.
Весной 2019 года сообщали, что проведение изысканий с экспертизой на ремонт займет порядка 4−6 месяцев, плюс разработка проекта около 6 месяцев. Тогда замглавы администрации Алексей Жихаренко обещала начать работы и потратить на них 6 млн рублей.
«Что изменилось с тех пор? Во-первых, Жихаренко был осужден за мошенничество. Во-вторых, администрацией района не было предпринято абсолютно никаких действий даже по составлению проектной документации. Ни единой попытки», — пишет издание.
Напомним, за махинации с углем чиновник получил 2,5 года условно.