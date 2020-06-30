На Алтае утвердили обвинение по делу о мошенничестве при приемке и оплате угля в Яровом

Местного бизнесмена обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
«Обвиняемый знал, что зимой 2019 года в Яровое от поставщика пришел уголь для отопления домов граждан и объектов социальной инфраструктуры города. Вместе с тем, между сторонами существовали разногласия по поводу качества поставленного топлива, в связи с чем, администрация до проведения экспертизы угля отказывалась его принимать и оплачивать», — рассказали в прокуратуре.
Тогда обвиняемый обратился к поставщику угля и пообещал решить вопрос с приемом и оплатой, для чего якобы необходимо передать взятку представителю администрации города.
На самом же деле, как уточняет ведомство, мужчина планировал похитить более 1,3 млн рублей.
Во время передачи «взятки» обвиняемого задержали. После вручения копии обвинительного заключение дело направят в суд.
Ранее в СГК прокомментировали судьбу самой проблемной алтайской ТЭЦ, расположенной в Яровом и принадлежащей частному лицу. Сам же хозяин ТЭЦ заявил, что тариф на горячую воду повысили незаконно и вопреки его планам.