На Алтае утвердили обвинение по делу о мошенничестве при приемке и оплате угля в Яровом

Местного бизнесмена обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

«Обвиняемый знал, что зимой 2019 года в Яровое от поставщика пришел уголь для отопления домов граждан и объектов социальной инфраструктуры города. Вместе с тем, между сторонами существовали разногласия по поводу качества поставленного топлива, в связи с чем, администрация до проведения экспертизы угля отказывалась его принимать и оплачивать», — рассказали в прокуратуре.