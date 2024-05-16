Руководитель «Изумрудного» Вакаев предложил решение проблемы с электросамокатами в парке

Владислав Вакаев отреагировал на жалобу горожан о самокатчиках, которые не соблюдают технику безопасности при использовании СИМ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Так, по словам Вакаева, в прошлом году парку удалось добиться от одного из прокатчиков введения ограничения на скорость на территории парка до 15 км/ч. Однако даже на такой скорости можно нанести вред человеку.

У управляющего парком есть конкретное предложение к депутатам Барнаульской городской Думы: рассмотреть вопрос о введении зон, свободных от электросамокатов. По его мнению, в их число можно включить парк Центрального района, парк им. Ленина, Нагорный парк и, возможно, пешеходный участок ул. Малотобольской.

Технические возможности для реализации инициативы есть: в программное обеспечение самоката можно ввести ограничение на передвижение в подобных зонах — при въезде скорость упадет до минимума.

«Причем делать это нужно срочно. Пока не случилась беда», — подчеркнул Вакаев.

Ранее стало известно, что в барнаульском парке "Изумрудный" появится долгожданный пешеходный фонтан.

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