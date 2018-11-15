Руководителю «Алтайкровли» Евгению Рыжаку вынесли обвинительный приговор

15 ноября в Октябрьском районном суде Барнаула вынесли приговор члену совета директоров компании «Алтайкровля» Евгению Рыжаку. Бизнесмена признали виновным в даче взятки судебному приставу и назначили ему наказание в 20 млн рублей штрафа. Эту информацию altapress.ru подтвердили в пресс-службе суда.

По данным следствия, пристав вел исполнительное производство по делу «Алтайкровли». Компания задолжала государству 95 миллионов рублей налогов, и на ее имущество наложили арест.

Пристав запретил регистрационные действия в отношении главной понижающей электрической подстанции, расположенной в Новоалтайске. Чтобы вернуть это право, Рыжак предложил приставу взятку в 300 тыс. рублей. Сотрудница ФСПП обратилась в полицию. Бизнесмена арестовали в мае 2018 года.

Сторона обвинения на суде требовала назначить Рыжаку 7 лет лишения свободы строгого режима. В итоге суд принял решение не лишать предпринимателя свободы, а оштрафовать его на 70-кратную сумму взятки.

Как сообщает Amic.ru, суд также снял арест с имущества предпринимателя: автомобиля, спецтехники, земельного участка в Тальменке и со всех счетов на общую сумму 7 миллионов рублей. Сам бизнесмен комментировать решение суда не стал.

49-летний Евгений Рыжак — сын известного бизнесмена и бывшего депутата Госдумы Николая Рыжака. В свое время он также был депутатом АКЗС, однако в 2012 году его со скандалом не допустили на выборы — фамилию вычеркнули из бюллетеней. В разное время Евгений Рыжак был техническим директором, членом и председателем совета директоров «Алтайкровли».