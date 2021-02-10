Руководство тувинских налоговиков подозревают в махинациях на 42 млн рублей

В Туве нескольких сотрудников налоговой службы из числа руководителей подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает республиканский СК.

Уголовные дела возбудили в отношении заместителей руководителя региональной ФНС и заместителей начальника межрайонной инспекции.

Налоговиков подозревают в «совершении действий, явно выходящих за пределы их полномочий». Все они, по версии следствия, принимали участие в возврате налогов одной конкретной компании.

«В июле и августе 2020 года директором ООО „Дизель“ поданы уточненные налоговые декларации по НДС <…> заместители руководителя УФНС, не принимая во внимание выводы камеральных проверок и при отсутствии правовых оснований для возмещения НДС, вынесли и подписали незаконные решения», — рассказали в ведомстве.

В итоге на счет компании перечислили более 22 млн рублей. Согласно закону, такие действия повлекли «тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба бюджету РФ».

Такая же история произошла и в межрайонной инспекции ФНС № 1, где заместители начальника решили вернуть компании еще 20 миллионов.

В настоящее время следователи собирают доказательства. По состоянию на 9 февраля провели 18 обысков, у налоговиков изъяли документацию и компьютеры.

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