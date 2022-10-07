«Русь, куда ж несешься ты?» Тест: что вы помните о «Мертвых душах»

«Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего», — писал Николай Гоголь о своих «Мертвых душах». Посмеяться (или поплакать) над ними можно на премьере в МТА 7 октября. Фоторепортаж со сдачи спектакля уже здесь. А чтобы хорошенько подготовиться и не перепутать Манилова с Собакевичем, altapress.ru сделал для вас этот тест.