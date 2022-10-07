7 октября
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Жизнь

«Такого Гоголя еще не было». Какими барнаульцы увидят «Мертвые души» — фоторепортаж altapress.ru

Чичиков катается по России в своей бричке и скупает у помещиков документы на умерших крестьян, которые все еще числятся живыми. История, которую многие очень хорошо помнят еще со школы. Но и она может удивить в новом спектакле Молодежного театра Алтая от режиссера Алексея Серова. Чем же — увидите в фоторепортаже altarpess.ru.

Молодежный театр Алтая поставил "Мертвые души"
Молодежный театр Алтая поставил "Мертвые души"
Анна Зайкова

«Мертвые души» не роман, а поэма. А спектакль по ним — песня. Специально для постановки композитор Лариса Казакова положила музыку на лирические отступления Гоголя, не переписывая их. Поэтому артисты поют прозу.

А там, где песни и музыка, есть место и танцам — зрители увидят яркие хореографические номера.

Как и в поэме, здесь непонятно, в каком году Чичиков проворачивает свою грандиозную аферу. Все смешалось: кринолин с серым костюмом с отливом, телега и бар (художник по сценографии Илья Кутянский и по костюмам — Наталья Сыздыкова).

И все же мощное дыхание «современности» спектаклю придает активное использование мультимедиа: герои разговаривают в zoom, ведут трансляции со смартфонов, показывают мини-фильмы. Периодически на экране появляются справки: что такое копейка, откуда пошла фамилия Манилов и т.д.

Все билеты на октябрь уже проданы. Увидеть «Мертвые души» еще можно в ноябре. А пройти тест altapress.ru об оригинальной поэме стоит уже сейчас.

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