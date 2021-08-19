20 августа
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Жизнь

Русофобам запретят въезжать. Бутина поддержала закон: «Не дать в обиду ни одного нашего»

В Госдуму внесут законопроект о запрете въезда в страну русофобам, возбуждающим ненависть и вражду, сообщил в своем Telegram-канале депутат Александр Хинштейн.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
www.facebook.com/mvbutina

Хинштейн пояснил, что необходимость закона возникла в связи с возмутительными случаями проявлениями откровенной русофобии на пост-советском (и не только) пространстве.

Инициативу, закрывающую въезд в Россию лицам, позволяющим себе подобные выходки, подготовила «Единая Россия».

Запретить въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства, которые:

— возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку;
— оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества;
— распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику (символику);
— отрицают факты, установленные приговором Нюренбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.

«Позиция предельна проста: для русофобов и нацистских последышей — двери в страну должны быть плотно закрыты», — заявил депутат и опубликовал изображение «рентгено-досмотрового комплекса, отличающего шовинистов от нормальных людей».

Хинштейн подчеркнул, что запрет на въезд — не означает индульгенцию, поскольку русофобов должно ждать еще и наказание.

«Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит», — отметил он.

Инициативу прокомментировала общественница Мария Бутина. Она пояснила, что запрет въезда — это «профилактика заболевания».

«Я всегда говорю, что профилактика заболевания — всегда лучше лечения. Нельзя позволять русофобам спокойно пересекать границы России и наводить тут свои порядки <…> Не дать в обиду ни одного нашего человека как за переделами, так и внутри страны», — заявила она.

Общественница подчеркнула, что Россия обязана защитить честь и достоинство своих граждан.

Кстати, накануне Бутина опровергла наличие у себя иностранных акций. Она отметила, что ценные бумаги у нее были, но избавилась от них перед решением стать депутатом Госдумы.

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