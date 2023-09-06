6 сентября
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Жизнь

Скандалы продолжаются: что сейчас с Алексеем Паниным* и в чем его обвиняют

Алексей Панин (признан в России иностранным агентом) — одна из самых скандальных личностей российского медиапространства. Чем прославился помимо творческой деятельности самый эпатажный актер страны и почему о нем заговорили сейчас, расскажет altapress.ru.

Алексей Панин
Алексей Панин
Wikimedia.Commons
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Кто такой Алексей Панин?

Российский актер театра и кино, известный по фильмам «Звезда» Николая Лебедева, «Жмурки» Алексея Балабанова и по телесериалу «Солдаты».

Учился в ГИТИСе, из которого его выгоняли три раза, а затем он ушел сам.

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Чем известен Панин?

Известность вне киноиндустрии Панин получил в начале 2010-х годов благодаря скандальным выходкам, которые приводили к проблемам с законом и широко обсуждались СМИ.

Так, самыми громкими деяниями актера стали дебоши в общественных местах, попытки забрать дочь у бывшей жены, оскорбления сотрудников правоохранительных органов и прочее.

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В чем обвиняют Панина в России?

Актер стал фигурантом уголовного дела за высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту. Вследствие этого его объявили в розыск. Панину грозит до пяти лет лишения свободы.

Также в августе 2023 года стало известно, что его интервью с Ксенией Собчак проверит Следственный комитет на наличие призыва к терроризму.

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Последние новости об Алексее Панине

С 2020 года проживает в Испании.

В ночь на 5 сентября 2023 года его задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель за пьяный дебош. Предполагается, что его могут депортировать в Россию.

* - признан в России иностранным агентом.

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