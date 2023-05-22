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Актера Алексея Панина объявили в розыск

МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина. Об этом сообщают РИА Новости.

Алексей Панин
Алексей Панин
Wikimedia.Commons

Согласно ведомственной базе разыскиваемых, карточка с актером появилась 22 мая.

Известно, что в начале мая на Панина завели уголовное дело об оправдании терроризма. Согласно информации СК, некоторые его высказывания оправдывали теракт на Крымском мосту.

Алексей Панин не один раз попадал в конфликтные ситуации. Он часто негативно высказывался против России и СВО. А ранее Панин попадал в инцидент с самолетом. У него появилось плохое предчувствие, и он потребовал высадить его из самолета. Из-за этого вылет рейса из Симферополя в Москву задержали почти на два часа.

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