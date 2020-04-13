«Рвем небо мы в клочья»: Рогозин и МИД РФ осудили Госдеп, забывший про Гагарина

Министерство иностранных дел России отреагировало на размещенное в Facebook на поздравление Государственного департамента США с Международным днем полета человека в космос.

Все началось с поздравления, которое 12 апреля появилось на русскоязычной версии страницы Госдепа в Facebook.

«59 лет назад был совершен первый полет человека в космос», — говорится в коротком сообщении.

После этого МИД РФ в своем Facebook опубликовал протест, в котором напомнил имя человека, совершившего этот самый «первый полет человека в космос» 12 апреля 1961 года.

«Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин. Не упомянуть об этом — это дезинформация и подлый прием эпохи пост-правды», — уверены дипломаты.

МИД России напомнил госдепу США про Юрия Гагарина. facebook.com/MIDRussia.

После негодование подхватил в своем Twitter генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сделав одно большое умозаключение.

«Космос без Гагарина, Первая мировая война без Русской армии, Берлин 45-го без советских флагов, таблица Менделеева без Менделеева… Попытки затереть русский след в мировой истории лишит памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает», — разоблачил Рогозин Госдеп.

Спустя пару часов «ракетный наркоман» Рогозин показал на примере UAE Space Agency (Космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов), как следует поздравлять с Международным днем полета человека в космос.

قبل 59 عاماً أصبح يوري غاغارين أول إنسان يصل إلى #الفضاء، ونحتفي كل عام بـ #اليوم_الدولي_للرحلات_الفضائية الذي يسلط الضوء على هذا الإنجاز للبشرية. احتفاء هذا العام له طعم آخر في دولة #الإمارات، إذ نفخر بمساهمتنا في هذا المجال من خلال مهمة أول رائد فضاء إماراتي @astro_hazzaa pic.twitter.com/QjhjXPQDfk — Dr.Mohammed AlAhbabi (@DrAlahbabi) April 12, 2020



Добить Госдеп Рогозин решил одной из самых патриотичных песен, которые когда-либо приходилось слышать — про космодром «Восточный» и его создателей.

«Когда боевому расчету придется ракету, как флаг водрузить над стартом <…> Мы новое племя страны-инженеров, родные сыны Гагарина эры <…> Рвем небо в клочья, рвем небо мы в клочья», — поют в песне.



Ранее гендиректор «Роскосмоса» Рогозин рассказал о том, что президент России Владимир Путин поставил задачу покорения планет.