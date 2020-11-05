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Ряды читателей обновленной модельной библиотеки Новоалтайска за первый месяц работы пополнили около 1700 человек

25 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие модельной центральной городской библиотеки города Новоалтайска им. Леонида Мерзликина. Масштабная модернизация библиотеки стала возможной благодаря нацпроекту «Культура».

Центральная городская библиотека города Новоалтайска им. Леонида Мерзликина.
Центральная городская библиотека города Новоалтайска им. Леонида Мерзликина.
Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

За месяц работы модельной библиотеки ряды читателей пополнили около 1700 человек, число посещений составило чуть более 9 тысяч, а число книговыдач приблизилось к цифре 50 тысяч экземпляров.

Ольга Чайка,
директор библиотеки:

Цифровые показатели деятельности библиотеки показали значительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несомненно, такую положительную динамику и привлечение большого числа посетителей дает обновленное пространство центральной библиотеки. Благодаря новому оборудованию фонды отделов краеведения и отдела периодических изданий раскрыты практически на 100%. Абонемент привлекает читателей не только новыми книгами, но и удобной эргономичной мебелью, специальными зонами для различных групп читателей. Обустройство зоны для молодежи содействовало привлечению в библиотеку читателей юношеского возраста.

Многие новоалтайцы по достоинству оценили создание детской зоны и стали посещать библиотеку вместе с детьми. Мальчик младшего дошкольного возраста, осваиваясь в библиотеке сказал: «Мама, забери меня завтра, я пока тут порисую!».

Центральная городская библиотека города Новоалтайска им. Леонида Мерзликина.
Центральная городская библиотека города Новоалтайска им. Леонида Мерзликина.
Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

За прошедший месяц сотрудниками библиотеки было организованно 19 культурно-просветительских мероприятий. Спрос на такие мероприятия значительно превышает предложения, но пока сдерживающим фактором являются существующие ограничения.

Центральная городская библиотека города Новоалтайска им. Леонида Мерзликина
Центральная городская библиотека города Новоалтайска им. Леонида Мерзликина
Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Значительно улучшили качество мероприятий наличие специального помещения и светового-звукового-проекционного оборудования, а современное компьютерное оборудование позволило организовать на более высоком уровне онлайн — мероприятия. В их числе, новые онлайн-проектs библиотеки: «Книжный сомелье», «Квартирник у Мерзликина», «С книгой у микрофона», «Онлайн-диктант-2020» к юбилею Л.С.Мерзликина.

Сотрудники библиотеки предлагают читателям воспользоваться уникальными информационными ресурсами Президентской библиотеки и Национальной электронной библиотеки. Интерактивный киоск, наличие компьютерных мест для пользователей, зона свободного wi-fi — открыли дополнительные возможности для пользователей библиотеки.

Большой интерес у посетителей библиотеки вызывает литературно-мемориальная экспозиция о жизни и творчестве Леонила Мерзликина, на которой представлены помимо книг и подлинные личные вещи поэта.

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