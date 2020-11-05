Ряды читателей обновленной модельной библиотеки Новоалтайска за первый месяц работы пополнили около 1700 человек

За месяц работы модельной библиотеки ряды читателей пополнили около 1700 человек, число посещений составило чуть более 9 тысяч, а число книговыдач приблизилось к цифре 50 тысяч экземпляров.

Ольга Чайка,

директор библиотеки:

Цифровые показатели деятельности библиотеки показали значительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несомненно, такую положительную динамику и привлечение большого числа посетителей дает обновленное пространство центральной библиотеки. Благодаря новому оборудованию фонды отделов краеведения и отдела периодических изданий раскрыты практически на 100%. Абонемент привлекает читателей не только новыми книгами, но и удобной эргономичной мебелью, специальными зонами для различных групп читателей. Обустройство зоны для молодежи содействовало привлечению в библиотеку читателей юношеского возраста.

Многие новоалтайцы по достоинству оценили создание детской зоны и стали посещать библиотеку вместе с детьми. Мальчик младшего дошкольного возраста, осваиваясь в библиотеке сказал: «Мама, забери меня завтра, я пока тут порисую!».

Центральная городская библиотека города Новоалтайска им. Леонида Мерзликина. Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

За прошедший месяц сотрудниками библиотеки было организованно 19 культурно-просветительских мероприятий. Спрос на такие мероприятия значительно превышает предложения, но пока сдерживающим фактором являются существующие ограничения.

Центральная городская библиотека города Новоалтайска им. Леонида Мерзликина Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Значительно улучшили качество мероприятий наличие специального помещения и светового-звукового-проекционного оборудования, а современное компьютерное оборудование позволило организовать на более высоком уровне онлайн — мероприятия. В их числе, новые онлайн-проектs библиотеки: «Книжный сомелье», «Квартирник у Мерзликина», «С книгой у микрофона», «Онлайн-диктант-2020» к юбилею Л.С.Мерзликина.

Сотрудники библиотеки предлагают читателям воспользоваться уникальными информационными ресурсами Президентской библиотеки и Национальной электронной библиотеки. Интерактивный киоск, наличие компьютерных мест для пользователей, зона свободного wi-fi — открыли дополнительные возможности для пользователей библиотеки.

Большой интерес у посетителей библиотеки вызывает литературно-мемориальная экспозиция о жизни и творчестве Леонила Мерзликина, на которой представлены помимо книг и подлинные личные вещи поэта.