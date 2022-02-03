Рьяный защитник зеленых зон в Барнауле обратился к горожанам с новой просьбой

По словам Красильникова, обращение и анкета в скором времени вновь появится в соцсетях. Пока же они доступны по отдельной ссылке.
Общественник настаивает на том, что позиция движения «За зеленый Барнаул» остается прежней — строительство в парке вестись не должно. При этом каждый желающий барнаулец может высказать по этому поводу собственное мнение.
Почему возник разговор
В январе стало известно, что у министерства спорта Алтайского края вновь возникла идея с созданием физкультурно-оздоровительного комплекса и открытого стадиона для хоккея на траве на территории парка имени Ленина. Здесь имеются три земельных участка в краевой собственности, предназначенные под подобное строительство.
Однако общественный совет парка по-прежнему выступает против.
В 2019 году, когда стало известно, что минспорт намерен вырубить часть деревьев и построить ФОК для борцов, разгорелся нешуточный скандал. «Зеленая» общественность долго возмущалась и даже выходила на пикет. В итоге ФОК «переехал» на Сиреневую, конфликт был исчерпан.
По данным altapress.ru, первые переговоры хоккеистов и представителей совета парка уже состоялись и прошли они на повышенных тонах. От более широкого обсуждения в конце января власти отказались.
Принято ли сейчас какое-то решение относительно объекта, не известно.
Что говорят спортсмены
В хоккейной клубе «Коммунальщик» отмечают: сам спорткомплекс, как и открытый стадион, по своим размерам будут небольшими. Оба объекта займут максимум одну треть того участка, который отведен генпланом под строительство.
Основная часть парка от этого не пострадает.