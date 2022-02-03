Рьяный защитник зеленых зон в Барнауле обратился к горожанам с новой просьбой

1 февраля Юрий Красильников, барнаульский защитник зеленых зон, в своем Instagram опубликовал обращение. Он призывал горожан высказаться относительно судьбы парка имени Ленина, который, по его словам, может вновь уйти под застройку. Сейчас пост недоступен, но от сбора общественного мнения сам активист не отказывается.

По словам Красильникова, обращение и анкета в скором времени вновь появится в соцсетях. Пока же они доступны по отдельной ссылке.

Общественник настаивает на том, что позиция движения «За зеленый Барнаул» остается прежней — строительство в парке вестись не должно. При этом каждый желающий барнаулец может высказать по этому поводу собственное мнение.

Почему возник разговор

В январе стало известно, что у министерства спорта Алтайского края вновь возникла идея с созданием физкультурно-оздоровительного комплекса и открытого стадиона для хоккея на траве на территории парка имени Ленина. Здесь имеются три земельных участка в краевой собственности, предназначенные под подобное строительство.

Однако общественный совет парка по-прежнему выступает против.

Парк им.Ленина. 2Gis

В 2019 году, когда стало известно, что минспорт намерен вырубить часть деревьев и построить ФОК для борцов, разгорелся нешуточный скандал. «Зеленая» общественность долго возмущалась и даже выходила на пикет. В итоге ФОК «переехал» на Сиреневую, конфликт был исчерпан.

По данным altapress.ru, первые переговоры хоккеистов и представителей совета парка уже состоялись и прошли они на повышенных тонах. От более широкого обсуждения в конце января власти отказались.

Принято ли сейчас какое-то решение относительно объекта, не известно.

Проект ФОКа в парке им. Ленина. Евгений Носенко.

Что говорят спортсмены

В хоккейной клубе «Коммунальщик» отмечают: сам спорткомплекс, как и открытый стадион, по своим размерам будут небольшими. Оба объекта займут максимум одну треть того участка, который отведен генпланом под строительство.

Основная часть парка от этого не пострадает.