РЖД испытают ночные поезда-отели

РЖД и Трансмашхолдинг представили макет нового капсульного вагона, в котором для каждого пассажира создадут отдельное пространство. Такие вагоны рассматривают как отели для ночных переездов и планируют их протестировать на отдельных маршрутах, пишет «Интерфакс».

— В моем понимании такие капсульные вагоны — это поездка одной ночи, — сказал он. Большая доля вероятности, что, конечно, это выйдет на сеть. Мы давно к этому шли… Мне кажется, очень интересная история, — рассказал замгендиректора компании Дмитрий Пегов.

Осенью прошлого года РЖД представили новую концепцию пассажирского вагона габарита «Т» с увеличенной на 10 см длиной полки.

В 2020 году «Алтай-пригород» заменил 23 вагона, курсирующие между Барнаулом, Рубцовском и Бийском. В этом запланировано обновить еще 17 вагонов.