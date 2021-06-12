12 июня
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Жизнь

РЖД испытают ночные поезда-отели

РЖД и Трансмашхолдинг представили макет нового капсульного вагона, в котором для каждого пассажира создадут отдельное пространство. Такие вагоны рассматривают как отели для ночных переездов и планируют их протестировать на отдельных маршрутах, пишет «Интерфакс».

Приколы РЖД.
Приколы РЖД.
опубликовано на rjjaka.ru

— В моем понимании такие капсульные вагоны — это поездка одной ночи, — сказал он. Большая доля вероятности, что, конечно, это выйдет на сеть. Мы давно к этому шли… Мне кажется, очень интересная история, — рассказал замгендиректора компании Дмитрий Пегов.

Осенью прошлого года РЖД представили новую концепцию пассажирского вагона габарита «Т» с увеличенной на 10 см длиной полки.

В 2020 году «Алтай-пригород» заменил 23 вагона, курсирующие между Барнаулом, Рубцовском и Бийском. В этом запланировано обновить еще 17 вагонов.

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