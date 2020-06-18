С 1 июля в Алтайском крае подорожает природный газ

Рост розничных цен на природный газ вызван увеличением тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, пояснили в управлении.
Так, топливо по газопроводу «Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск» подорожает с 6,45 до 6,50 рублей за кубометр.
Для потребителей газа поступающего по газопроводу «Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск» — с 7,57 до 7,61 рубля.
Ранее стало известно, что с 1 июля вырастут цены и на сжиженный газ. По всем категориям произойдет рост цен в пределах от 0,8% до 2,6%.