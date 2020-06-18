Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июня 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

С 1 июля в Алтайском крае подорожает природный газ

В Алтайском крае утвердили новые цены на природный газ, сообщили в региональном управлении по тарифам. Цены подскочат на 0,8−0,9%.

Газ.
Газ.
СС0

Рост розничных цен на природный газ вызван увеличением тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, пояснили в управлении.

Так, топливо по газопроводу «Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск» подорожает с 6,45 до 6,50 рублей за кубометр.

Для потребителей газа поступающего по газопроводу «Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск» — с 7,57 до 7,61 рубля.

Ранее стало известно, что с 1 июля вырастут цены и на сжиженный газ. По всем категориям произойдет рост цен в пределах от 0,8% до 2,6%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость