С кошачьим зубом в пальце несколько месяцев проходила сибирячка

Произошедшую летом историю про девушку, кота и его зуб поведал заведующий отделением микрохирургии и пластической хирургии Вадим Кеосьян.
«Шла девушка по улице и увидела, как четыре собаки напали на неизвестного крупного кота. Бывает, люди проходят мимо лежащего на асфальте человека, а тут какой-то кот и опасные уличные собаки. Вы бы стали вмешиваться? Наша героиня отогнала собак, подняла кота, а он ее сильно укусил», — рассказал врач, как зуб очутился в девичьем пальчике.
Сибирячка привезла кота в ветклинику, но из-за серьезных ранений его усыпили. После она пошла в поликлинику, где при помощи рентгена в ее пальце обнаружили инородное тело и попытались его удалить, но не нашли.
В начале декабря девушка пришла на прием в клиническую больницу с жалобой на неразгибающийся безымянный палец.
«Смотрю рентген, а там — зуб! Да так глубоко расположен — под сухожилиями и ладонной связкой сустава. Кроме удаления зуба пришлось отсечь ладонную связку сустава и насильно его разогнуть, а также сделать Z-пластику рубца, чтобы он не стягивал палец», — рассказал Кеосьян и опубликовал несколько фотографий.
Он заверил, что здоровье девушки теперь в безопасности. Единственное, наложили лангету на неделю — для поддержки разгибания пальца.
Ранее жительница Новоалтайска пожаловалась на ветклинику, где у кота отвалилось ухо.