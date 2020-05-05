Жительница Новоалтайска пожаловалась на ветклинику, где у кота отвалилось ухо

Жительница Новоалтайска рассказала в паблике « Черный список Барнаул » о том, как лечили принадлежащего ей кота.

Со слов женщины, в клинику кот поступил с двумя ушами — левое и правое, а также диагнозом «ушной клещ».

«Три сеанса коту откачивали гной из опухоли в ухе, ставили блокаду. Не помогло. Прооперировали и прошили ухо», — поделилась хозяйка домашнего питомца.

В конечном итоге, по словам женщины, «половина прошитого уха отвалилась, а на холке выскочило что-то типа лишая».

«Говорили они: „Вылечим вашего котика!“ Спасибо!» — посетовала хозяйка теперь уже одноухого хищника.

Ранее жительница Бийска бесплатно раздавала усы кота. И это в то время, когда в Новосибирске усы продавали по цене квартиры.