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Жизнь

Жительница Новоалтайска пожаловалась на ветклинику, где у кота отвалилось ухо

Жительница Новоалтайска рассказала в паблике «Черный список Барнаул» о том, как лечили принадлежащего ей кота.

Усы кота продают в Новосибирске.
Усы кота продают в Новосибирске.
avito.ru.

Со слов женщины, в клинику кот поступил с двумя ушами — левое и правое, а также диагнозом «ушной клещ».

«Три сеанса коту откачивали гной из опухоли в ухе, ставили блокаду. Не помогло. Прооперировали и прошили ухо», — поделилась хозяйка домашнего питомца.

В конечном итоге, по словам женщины, «половина прошитого уха отвалилась, а на холке выскочило что-то типа лишая».

«Говорили они: „Вылечим вашего котика!“ Спасибо!» — посетовала хозяйка теперь уже одноухого хищника.

Ранее жительница Бийска бесплатно раздавала усы кота. И это в то время, когда в Новосибирске усы продавали по цене квартиры.

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