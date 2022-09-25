25 сентября
﻿
Жизнь

С мобилизованными гражданами попрощались в Славгороде, Бийске и алтайских селах

Сегодня провожают мобилизованных граждан не только в Барнауле, но и других городах и селах Алтайского края. Об этом рассказывают местные СМИ.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Отправились на военную службу защитники из Бийска. Как сообщает «Бийский рабочий», мужчин отправляют партиями в течение месяца. Сегодня уехало 15 человек.

Большинство из них те, кто добровольно изъявил желание принять участие в спецоперации, либо те, у кого есть боевой опыт.

Уехали мобилизованные граждане в Славгороде. Видео их прощания опубликовал «Инцидент Барнаул».

Мужчин провожали под песню «Прощание славянки». Люди вышли поддержать призывников с плакатами «Своих не бросаем» и «В единстве наша сила».

Попрощались с любимыми защитники из сел Мамонтово (Мамонтовский район) и Романово (Косихинский район).

«Удачи мужики, вернитесь живыми и здоровыми!», — пожелал «Инцидент Барнаул».

Мобилизованные из Мамонтово и Романово
Мобилизованные из Мамонтово и Романово
Инцидент Барнаул
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость