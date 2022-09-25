С мобилизованными гражданами попрощались в Славгороде, Бийске и алтайских селах

Отправились на военную службу защитники из Бийска. Как сообщает «Бийский рабочий», мужчин отправляют партиями в течение месяца. Сегодня уехало 15 человек.
Большинство из них те, кто добровольно изъявил желание принять участие в спецоперации, либо те, у кого есть боевой опыт.
Уехали мобилизованные граждане в Славгороде. Видео их прощания опубликовал «Инцидент Барнаул».
Мужчин провожали под песню «Прощание славянки». Люди вышли поддержать призывников с плакатами «Своих не бросаем» и «В единстве наша сила».
Попрощались с любимыми защитники из сел Мамонтово (Мамонтовский район) и Романово (Косихинский район).
«Удачи мужики, вернитесь живыми и здоровыми!», — пожелал «Инцидент Барнаул».